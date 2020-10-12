Kayseri'de 20 yıl boyunca öz kızına tecavüz ettiği iddia edilen C.A. kimdir?

Kayseri'de öz kızı 29 yaşındaki D.A.'ya 20 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba C.A.'nın davası görüldü. İddiaları kabullenmeyen baba, kendini savunmak için adil yargılanmadığını belirterek beraatini istedi.

C.A. KİMDİR?

Geçtiğimiz yılın ekim ayında başvurduğu polis merkezinde 9 yaşından beri babası C.A.'nın cinsel istismarına maruz kaldığını öne süren 29 yaşındaki D.A., babası hakkında şikayetçi olunca korkunç gerçek ortaya çıktı. Olay kapsamında hazırlanan iddianamede, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarıyla hakkında 10 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan C.A., davanın karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 1999 ve 2006 yılları arasında Almanya'da yaşadığı öğrenilen C.A.'nın suçlamalara karşı verdiği cevaplar kan dondurdu. Karar duruşmasından önce sosyal medya hesaplarından destek isteyen D.A. ise, bu süreçte ailesinin ve çevresinin kendisini yalnız bıraktığını ve şikayetini geri çekmesi konusunda üzerinde baskı kurulduğunu iddia etti.

İddialara göre, 9 yaşından beri öz kızı D.A.'ya tecavüz eden C.A., kimseye söylememesi için kızına fiziksel ve psikolojik şiddet ve tehdit uyguladı. Defalarca tabanca, asit ve kızını öldürmeye kalkıştığı öne sürülen C.A.'nın annesi, babası, eşi ve diğer çocuklarının da olaya tepki göstermediği ve sessiz kaldığı vurgulandı.

C.A.'NIN SAVUNMASI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık C.A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık C.A., 1999-2006 yılları arasında Almanya'da diğer yıllar arasında da Kayseri'de kızı D.A.'ya istismarda bulunduğu iddialarını reddederek, mahkemeye 10 sayfadan oluşan yazılı savunmasını okudu. Sanık C.A., ifadesinde, "Adil olarak yargılanmıyorum. Tanıklar dinlenilmedi. İktidarsızlık yaşadığıma dair rapor talebim reddedildi. Kızım iffetsiz bir hayat sürüyordu. Çok kolay yalan söylemeye, kin gütmeye başladı. Aşırı tüketim harcamaları yapmaya başlamıştı. Temizlik hastası olmuştu. Alkol almaya başladı. Hayat tarzı değişti. Kızım ile aramızdaki ses kaydı da bir senaryodur. Adaletinize güveniyorum" dedi.

C.A.'NIN CEZASI | KAÇ YIL CEZA ALDI?

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık C.A.'yı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatine karar verdiği, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.