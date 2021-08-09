Kayseri'de ATM'den para çekmeye çalışırken sırtından vuruldu!

Kayseri'nin Talas ilçesinde cereyan eden olay, bir bankanın ATM'si önünde meydana geldi.

Aktarılana göre, H.G. ATM'den para çekmeye çalıştığı sırada bir anda arkasından havalı tüfekle ateş açılmaya başlandı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından açılan ateşte H.G yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri sırtından yaralanan H.G.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede havalı tüfekten çıktığı belirlenen 7 saçma buldu. Polis, havalı tüfekle ateş açarak H.G.'nin yaralanmasına neden olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.