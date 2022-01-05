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  3. Kayseri'de can pazarı! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kayseri'de can pazarı! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda öğrenci ise yaralandı.

Kayseri'de can pazarı! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç hakimiyetindeki 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda  ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada Hilal Sıkar kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de can pazarı! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

MİNİBÜS YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Vali Şehmus Günaydın, kaza bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı. Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesi üzen bir trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Bütün arkadaşlarının ilk andan itibaren olaya müdahale ettiklerini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Şimdi arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre maalesef 1 can kaybımız var. Arkadaşlarımız, minibüste 22 kişinin olduğunu ve yaralılarımızdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Hastanelerimizde şu anda yaralılarımıza müdahale ediliyor. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Erciyes Üniversitesi öğrencileri. Buraya saat 12.00 itibarıyla gelmişler. Dönüşte minibüsün yoldan çıkması ve devrilmesi sonucu maalesef bu üzücü kaza meydana geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor, teknik olarak kazanın nedeni konusunda daha sonra ayrıntılı bilgi verecekler. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kayseri'de can pazarı! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var Kayseri'de can pazarı! Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tayfun Altuntaş
Editör
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