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Kayseri'de cinayet! 19 yaşındaki genç traktör üzerinde öldürüldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde traktörüyle tarladan evine dönerken kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Efekan Aktaş hayatını kaybetti

Kayseri'de cinayet! 19 yaşındaki genç traktör üzerinde öldürüldü

Alabeyli Mahallesi´nde meydana gelen olayda, çiftçilik yaptığı öğrenilen Efekan Aktaş traktörüyle tarladan evine dönüyordu. Seyir halinde olduğu sırada kimliği henüz belirlemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Silah sesine koşan vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerinde Efekan Aktaş´ın olay yerinde can verdiğini belirledi. 

19 yaşında hayatını kaybeden Aktaş´ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Tomarza ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ise olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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