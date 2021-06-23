Kayseri'de fabrikadan sızan gaz can aldı: 1 ölü Kayseri'de organize sanayi bölgesinde bulunan bir taş yünü fabrikasında sızan gazdan etkilenen bir işçi hayatını kaybetti, 9 işçi ise tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 20. Cadde üzerinde bulunan taş yünü fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan gazın fabrika içinde yayılmasının ardından 10 işçi gazdan etkilendi. HASTANELERE KALDIRILDILAR İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 10 işçiden 8'i ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, 2'si Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. HAYATINI KAYBETTİ Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerden Akif B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tayfun Altuntaş Editör kayseriGazfabrika