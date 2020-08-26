Kayseri'de facia: Trafikte komaya girdi, 12 araca çarptı

Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi'nde meydana gelen olayda, tatil yapmak için Almanya'dan memleketi Kayseri'ye gelen 50 yaşındaki Celal Özal, VS C0 38 plakalı otomobili ile hareket halindeyken hastane kampüsünde şeker komasına girdi. 12 araca çarparak zorlukla durabilen araçta bulunan Özal yaralanırken diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi.

SÜRÜCÜ YARALI, 12 ARAÇ MADDİ HASARLI

Direksiyon başında komaya girmesinin ardından kampüs içinde 3 araca çarpan ve ardından Talas Bulvarı'nda ters istikamette seyreden Özal, burada da 9 araca çarptı. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafikte seyir halindeyken şeker komasına giren Özal yaralanırken çarptığı 12 araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza mahallindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SÜRÜCÜ KENDİNDE DEĞİLDİ"

Kaza sırasında trafikte olan ve aracı hasar alan Mustafa Özçelebi, "Olay sırasında yolda 3 şerit de araç doluydu. Ters yönden araba gelmeye başladı. Ne olduğunu anlamadık. Önce benim önümdeki araca çarptı. O arabayı kurtarınca tekrar gaza bastı. Sonra benim araca çarptı. Arkadan 4-5 araca daha çarptı. Aksilik olduğunu anladık, kaza yapan kişiyi arabadan indirdik. Kendinde değildi. Ambulans geldi. Görevli arkadaşlar şeker komasına girdiğini belirtti." ifadelerini kullandı.