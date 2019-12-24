Yoğun kar yağışı Kayseri'nin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yahyalı İlçe Kaymakamlığı yaptığı açıklama ile Yahyalı'nın yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı sebebiyle 1 gün süre ile ara verildiği duyurdu. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Sarız İl Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini bildirdi. Sarız ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve karayolları ekipleri her iki ilçede kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.