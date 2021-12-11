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  3. Kayseri'de koca vahşeti! Eşini ve üvey kızını canice öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu!

Kayseri'de koca vahşeti! Eşini ve üvey kızını canice öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kaya Doğan, 20 yaşındaki eşi Hörmet Doğan ve 1,5 yaşındaki üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından intihar girişiminde bulundu.

Kayseri'de koca vahşeti! Eşini ve üvey kızını canice öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu!

Saat 15.00 sıralarında Kayseri, Kocaesinan ilçesi , Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana gelen olayda fabrikada işçi olarak çalışan Kaya Doğan, henüz bilinmeyen nedenle eşi Hörmet Kaya ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

EKİPLER GELDİ

Mutfaktan aldığı bıçakla eşini ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı boğazından bıçaklayan  Kaya Doğan, aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Daha sonra Doğan, evden ayrılıp, Erkilet Bulvarı’na çıkarak, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Bunun üzerine Doğan'ın bulunduğu bölgeye ve eve ekipler sevk edildi.

Kayseri'de koca vahşeti! Eşini ve üvey kızını canice öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu!

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Hörmet Doğan ile ilk evliliğinden olan kızı Yasemin Nur’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı Kaya Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızının cansız bedenleri, polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

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