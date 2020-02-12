Kayseri'de eğitime ara verilip verilmeyeceği internette araştırılmaya başlandı. Peki Kayseri'de okullar tatil mi 13 Şubat 2020? Kayseri Perşembe kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ 13 ŞUBAT 2020?

Kayseri'de 13 Şubat Perşembe gününün tatil olup olmayacağı konusunda şu anda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Herhangi bir gelişme olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Yoğun kar yağışı nedeni ile ve kötü hava koşullarından dolayı bazı kesimlerde ki öğrenciler kar tatili haberini dört gözle bekliyorlar. Ancak, kar tatili ile ilgili henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi.

Ancak ilerleyen saatlerde kar yağışının bazı illerde yoğunlaşması bekleniyor. Bu durumda bazı illerde veya ilçelerde kar nedeniyle tatil kararı alınabilir.

KAYSERİ'DE 12 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Kayseri'nin 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Yoğun karın etkili olduğu Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerindeki okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Sarıoğlan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

Olumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

KAYSERİ HAKKINDA BİLGİ

Kayseri, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık 14. şehridir. Ankara ve Konya'dan sonra İç Anadolu'nun üçüncü büyük kenti ve sanayi merkezidir. Aralık 2018 itibarı ile 1.389.680 nüfusa sahiptir. Akkışla, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Talas, Özvatan, Felahiye ve Yeşilhisar olmak üzere 16 ilçeden oluşmaktadır.

Orta Kızılırmak Bölümünde, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bir ildir. Kuzey ve kuzeybatıda Yozgat, kuzey ve kuzeydoğuda Sivas, doğuda Kahramanmaraş, güneyde Adana, güneybatıda Niğde, batıda ise Nevşehir illeriyle çevrilidir. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri (eski Mazaka, Kaisareia), klasik çağlarda Kapadokya adı verilen bölgededir. Kızılırmak'ın güneyinde bulunan bu bölge, Tuz Gölü'nden Fırat nehrine kadar uzanır. İpek Yolu buradan geçer. Bölge, pek çok uygarlığın beşiği olmuştur.

Kayseri, İç Anadolu’nun güney bölümü ile Toros Dağları'nın birbirine yaklaştığı bir yerde Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. 37 derece 45 dakika ile 38 derece 18 dakika kuzey enlemleri ve 34 derece 56 dakika ile 36 derece 58 dakika doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğu ve kuzeydoğusu Sivas, kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, güneybatısı Niğde, güneyi ise Adana ve Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. 1929 yılında yapılan Haydarpaşa - Kars demiryolu idari sınırlarından geçmektedir.

TÜRKİYE HAVA DURUMU NASIL 12 ŞUBAT ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR: Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışlarına Dikkat!: Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAYSERİ HAVA DURUMU NASIL?