Kayseri’de üzerinde anahtarı olan halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç ortalığı ayağa kaldırdı

Kayseri'de üzerinde anahtarı unutulan park halindeki halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi.

YAYINLAMA
Google News
Kayseri’de üzerinde anahtarı olan halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç ortalığı ayağa kaldırdı

Kayseri'de üzerinde anahtarı unutulan park halindeki halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 4 kilometre boyunca otobüsü kullanan genç, el frenini de indirmeyince balatalarda çıkan ufak çaplı yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kayseri’de üzerinde anahtarı olan halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç ortalığı ayağa kaldırdı

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde meydana gelen olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Ö. (15), iddiaya göre üzerinde anahtarı unutulan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü kaçırdı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca tehlikeli seyreden, kaldırımlara ve levhalara çarparak ilerleyen otobüsü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Otobüsü takip eden ekipler, Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi'nin birleştiği kavşakta otobüsü durdurdu. Otobüsün arka kısmından yoğun duman çıkmasından dolayı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, el freninin indirilmemesi sonucu balataları yanan otobüsün lastiğinde çıkan yangını söndürdü. Gözaltına alınan M.Ö. de karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de üzerinde anahtarı olan halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç ortalığı ayağa kaldırdı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ısınan lambanın yanında bulunan peçeteler bir evde yangın çıkardı
ısınan lambanın yanında bulunan peçeteler bir evde yangın çıkardı
Alzheimer hastası yaşlı adam 3 gündür aranıyordu bakın nerede bulundu !
Alzheimer hastası yaşlı adam 3 gündür aranıyordu bakın nerede bulundu !
Kayalıklara düşen dağcı askeri helikopterle kurtarıldı
Kayalıklara düşen dağcı askeri helikopterle kurtarıldı
FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı
FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun yakalandı
Son Haberler
Kayseri’de üzerinde anahtarı olan halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç ortalığı ayağa kaldırdı
Kayseri’de üzerinde anahtarı olan halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç ortalığı ayağa kaldırdı
Deprem bölgesindeki öğretmenleri Dikkat! İsteğe bağlı il değişikliği başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak
Deprem bölgesindeki öğretmenleri Dikkat! İsteğe bağlı il değişikliği başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak
Alanya’da tatil sürecinde acil serviste doldu taştı
Alanya’da tatil sürecinde acil serviste doldu taştı
Filistin Cenin saldırısı sonrası İsrail’le tüm iletişimi kesme kararı aldı
Filistin Cenin saldırısı sonrası İsrail’le tüm iletişimi kesme kararı aldı
Bangladeş’te petrol tankerindeki patlamada 4 kişi öldü
Bangladeş’te petrol tankerindeki patlamada 4 kişi öldü
Fındık üreticileri BOTAŞ’a seslendi! Çiftçinin alın terini yok sayamazsınız
Fındık üreticileri BOTAŞ’a seslendi! Çiftçinin alın terini yok sayamazsınız
Çok Okunanlar
Alzheimer hastası yaşlı adam 3 gündür aranıyordu bakın nerede bulundu !
Alzheimer hastası yaşlı adam 3 gündür aranıyordu bakın nerede bulundu !
Deprem bölgesindeki öğretmenleri Dikkat! İsteğe bağlı il değişikliği başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak
Deprem bölgesindeki öğretmenleri Dikkat! İsteğe bağlı il değişikliği başvuruları 5 Temmuz’da başlayacak
Alanya’da tatil sürecinde acil serviste doldu taştı
Alanya’da tatil sürecinde acil serviste doldu taştı
Filistin Cenin saldırısı sonrası İsrail’le tüm iletişimi kesme kararı aldı
Filistin Cenin saldırısı sonrası İsrail’le tüm iletişimi kesme kararı aldı
Mersin Toroslar’da bayram sonrası çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Mersin Toroslar’da bayram sonrası çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Çadıra giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı
Çadıra giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!