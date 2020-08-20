Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'de ne yenir? Gezilecek yerler

Türkiye'nin en kalabalık 15. ili, Kayseri'deyiz bugün. Hakkında anlatacak öyle çok şey var ki hangi birine yer versek bilemedik. Pastırması , mantısı, karlı Erciyes Dağı, kayağı, tarih ve kültür şehri Kayseri hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde! İşte detaylar...

HAKKINDA

İç Anadolu'nun güney bölümü ile Toros Dağlarının birbirine yaklaştığı Orta Kızılırmak bölümünde yer alan Kayseri, geçmişte değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve bu uygarlıkların izlerini günümüze taşıyark tarihe tanıklık etmemizi sağlamış önemli bir ilimizdir. Havalimanı bulunmayan Kayseri'nin sınır komşuları, Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Niğde ve Nevşehir'dir.

NÜFUSU

Kayseri, 17.170 kilometrekare yüz ölçümü ve 1.422.656 kişilik nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,28 oranında yani 17.729 kişi artan nüfusu, 705.545 (%50.13) erkek ve 701.864 (%49.87) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 82 olarak saptanmıştır.

KAYSERİ'NİN NEYİ MEŞHUR? KAYSERİ'DE NE YENİR?

MANTI

Sizi hiç beklemeden Kayseri'nin en güzel lezzetiyle başlayalım istedik. Küresel çapta ün yapan Kayseri mantısının 36 farklı çeşidinin olduğu söyleniyor. Biz en yaygın olanı ele alalım istedik; mini mini tanelerin salçalı özel suda sunulan etli çeşidi, farklı illerde yediğimiz kıymalı hamur parçalarından çok daha lezzetli.

TİRİT

'Tirit bizim orada da yapılıyor ya!' dediğinizi duyar gibiyiz. Ülkemizin birçok ilinde yaygınlaşmış Tirit, Kayseri'de biraz daha farklı yapıldığı ve çokça tüketildiği için listede hakkı olduğunu düşündük. Tercihen rulo şeklinde sarıldıktan sonra dilim dilim doğranan ve tepsiye serilen yufkanın üzerine haşlanmış tavuk göğsü parçalarının serpiştirilip üzerine mis gibi sos gezdirilir. Bize de tiridine banmak düşer.

NEVZİNE TATLISI

Un, yoğurt, pekmez ve cevizle yapılan bu tatlı Kayseri'de bayramların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Üstelik yeni doğum yapan lohusa kadınlara da Nevzine götürmenin uzun yıllardır süregelen bir gelenek olduğu söyleniyor.

SUCUKLU KÖFTE

Sucuk mu yesem yoksa köfte mi? kararsızlığı üzerine bulunduğunu tahmin ettiğimiz bu müthiş lezzet ikisini de barındırıyor içinde. Kuzu ya da dana kıymasıyla yapılan köftenin içine çemen de girince oluyor size sucuklu köfte.

ÖRGÜLÜ PİLAV

Tavuk eti, ciğer, Antep fıstığı, soğan, badem, kuş üzümü ile hazırlanan bu pilav, bu kadar değerli malzemeyi içinde barındırdığından mıdır bilinmez, üzerini turta hamuruyla kafeslenmiş halde sunuluyor. Evet, Kayserililer resmen hapsedilmiş bir lezzet abidesi sunuyor bize.

KAYSERİ'DE GEZİLECEK YERLER

DÖNER KÜMBET

Anadolu Selçuklu sultanının kendi kızı için yaptırdığı bu efsanevi yapı, döndüğüne dair yayılan şehir efsanesi nedeniyle zamanla Döner Kümbet ismini almış.

YAMAN DEDE KÜLTÜR VE SANAT EVİ

Talas halkı tarafından çok sevilip sayılan biri olan Yaman Dede ölünce, Selçuklu mimarisinden izler taşıyan konağı da vatandaşlar tarafından müzeye çevrilmiş. İçine koyulan cansız mankenlerle renklendirilen bu mekan, uzaktan baktığınızda size tarihi bir şeyler fısıldamak istiyormuş izlenimi veriyor.

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Kuş gözlemcilerinin uğrak noktası bu milli park, 30 1 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki sayılı kuş cennetlerinden biri olan Sultan Sazlığı'nı bir kılavuz eşliğinde gezmeden Kayseri'den dönmeyin!

ERCİYES KAYAK MERKEZİ

Kimse Kayseri'ye kış vakti gidip de kayak merkezine uğramazlık etmez herhalde. Şehir merkezine sadece 25 kilometre mesafede olması burayı daha çekici bir nokta haline getirirken şehirde nereye baksanız burayı görmeniz de ufak bir merak unsuru yaratmıyor değil.

AĞIRNAS YERALTI ŞEHRİ

İnsanların 3000 yıl önceki yaşam alanlarından biri olduğu bilinen Ağırnas, geçmişiyle epey dikkat çekiyor. Hristiyanlığın yasaklandığı dönemlerde yeraltında gizlice ibadet eden insanların ibadethanelerini, uyudukları bölümleri, güvercinlikleri, tünelleri ve mezarları insanlara sunan bu kültür şehrine mutlaka uğrayın.