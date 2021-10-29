Kayserispor 2-1 Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti

Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. İki takımın da karşılaşmayı 10 kişi tamamladığı maçta gülen taraf son dakikalarda bulduğu golle Kayserispor oldu. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 18 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR 2-1 FATİH KARAGÜMRÜK

Karagümrük'ün golünü 23. dakikada Bertolacci kaydetti. Kayserispor'un golünü 73. dakikada Gavranovic attı.

Karagümrük'te Luckassen bariz gol şansını engellediği için 60. dakikada VAR kontrolü sonrası kırmızı kart gördü. Luckassen, Galatasaray'a karşı cezalı duruma düştü.

Kayserispor'da Onur Bulut 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Karagümrük 18 puanla 7. sırada yer aldı. Kayserispor ise 14 puanla 10. sırada bulunuyor.

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