Kayserispor 2 – 3 Konyaspor | Maç sonucu, özeti

Ev sahibi sarı-kırmızılılar 7'de Abdulkadir Parmak ve 14'te Mario Gavranovic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Geri kalan bölümde müthiş bir geri dönüşe imza atan Konyaspor, 41'de Guilherme (pen.), 52 ve 61'de ise Sokol Cikalleshi'nin golleriyle üç puana uzandı: 2-3.

Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Kayserispor 38 puanda kaldı.

Deplasmanda 3 maç sonra galibiyetle tanışan Konyaspor ise puanını 55'e çıkardı. Lider Trabzonspor ile 2. sıradaki Konyaspor arasındaki puan farkı böylece 15'e düştü.

Kayserispor - Konyaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, Uğur Demirok, Abdulkadir Parmak, Cardoso, Mane, Mustafa Pektemek, Gavranovic,

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Cikalleshi, Bytyqi, Amilton

Goller: Dk. 7 Abdulkadir Parmak, Dk. 16 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 41 Guilherme (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Attamah (Yukatel Kayserispor), Dk. 32 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)