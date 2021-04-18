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Kayserispor'da karşılaşma hazırlıkları! Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlandı

Hes Kablo Kasyerispor, Süper Lig'in 36. haftasında Salı günü kendi sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Kayserispor'da karşılaşma hazırlıkları! Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlandı

Kayserispor Cuma günü deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Süper Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kayserispor Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda Konyaspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise topla ile çalışmalar yaptılar. Antrenmana tedavilerine devam edilen İlhan Parlak, Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun yer katılmadı.

Hes Kablo Kayserispor bugün yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek. 20 Nisan Salı günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kayserispor'da karşılaşma hazırlıkları! Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlandı

Kayserispor'da karşılaşma hazırlıkları! Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlandı

Kayserispor'da karşılaşma hazırlıkları! Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlandı

Kayserispor'da karşılaşma hazırlıkları! Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlandı

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