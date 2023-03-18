Kayserispor'un genç yıldızı Arif Kocaman, ümit milli takımına çağırıldı

Bir çok genç yıldız futbolcuyu altyapısından yetiştirerek Türk futboluna kazandıran Kayserispor genç yıldızı futbolcularından Arif Kocaman, Ümit Milli takım aday kadrosuna davet edildi.

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Kayserispor'un genç yıldızı Arif Kocaman, ümit milli takımına çağırıldı

Kayserispor'un genç futbolcularından Arif Kocaman, Ümit Milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Kayserispor'un genç futbolcularından Arif Kocaman, Ümit Milli takımımızın Kosova ile Alanya'da oynayacağı özel müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

Kayserispor'un genç yıldızı Arif Kocaman, ümit milli takımına çağırıldı

ARİF KOCAMAN, ÜMİT MİLLİ TAKIMINA ÇAĞIRILDI

Aday kadroya davet edilen oyuncular, yarın Antalya'da toplanacak. Kadroda Arif Kocaman'ın yanı sıra Kayserispor eski kalecisi Doğan Alemdar da yer aldı. Ümit milli takım ile Kosova arasındaki maç 27 Mart günü Alanya'da oynanacak.

KAYNAK: İHA

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