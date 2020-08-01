Kayseri'ye bayramda koronavirüs ziyareti! 80 ev karantinaya alındı

Kayseri'de İl Hıfzıssıhha Kurulu karar doğrultusunda merkeze bağlı Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerindeki 80 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde oturan bazı kişilerin hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişilerin oturduğu binalardaki 80 dairede, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.

TAZİYELERDE YASAKLANDI

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirlerini görüşmek üzere toplandı. Kontrollü sosyal hayat döneminde Kovid-19 ile mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmasının yasaklanmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

31 TEMMUZ TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 823, vaka sayısı 230 bin 873, vefat sayısı 5 bin 691 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,8 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var. "