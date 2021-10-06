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Kayyum ne demek, TDK'ya göre Kayyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kayyum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kayyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kayyum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kayyum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kayyum ne demek, TDK'ya göre Kayyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kayyum ne demek? Kayyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kayyum kelimesi. Peki kayyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kayyum nedir, kayyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kayyum kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kayyum kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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KAYYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kayyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kayyum kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kayyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cami hademesi
- Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse

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