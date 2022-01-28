Kaza yapan sürücü panik yarattı! Tepki vermeyince öldü sandılar! Gerçek bambaşka çıktı

Edinilen bilgilere göre olay merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Vatandaşlar, refüjde kaza yapmış şekilde bir araç olduğunu ve içerisinde bir vatandaşın hareketsiz şekilde olduğunu bildirdi.

TEPKİ VERMEDİ, İTFAİYE ARACIN KAPISINI AÇTI

Bunun üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşı uyandırmaya çalışsa da kişinin tepki vermemesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, aparat kullanarak otomobilin arka kapsını daha sonra da ön kapısını açtı.

ÜŞÜDÜĞÜ İÇİN ARACINDA UYUMUŞ

Uyandırılan 19 yaşındaki Veli Can K.'nın aracıyla kaza yaptıktan sonra uyuduğu belirlendi. Veli Can K.'nın kazada yaralanmadığı belirlenirken polis ekiplerinin işlemlerinin ardından otomobiline binen vatandaş yeniden uyudu.

Otomobili kendisinin kullandığını ifade eden Veli Can K. kazadan dolayı aracı bulunduğu yerden çıkartamadığını, üşüdüğü için aracın ön yolcu koltuğunda uyuduğunu belirtti.