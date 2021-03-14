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Kaza yaptı gözyaşlarını tutamadı!

Karabük'te bir sürücü, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Aracındaki hasarı görünce dakikalarca ağladı.

Kaza yaptı gözyaşlarını tutamadı!

Kaza Safranbolu-Karabük Karayolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada, 20 yaşındaki Ozan Taylan idaresindeki 32 YN 818 plakalı Tata marka otomobili ile Karabük istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kaza sonrası aracındaki hasarı görünce sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Yardım için gelen diğer sürücülerin bir türlü sakinleştiremediği genç, olay yerine gelen anne ve babasına sarılarak ağlamaya devam etti.

SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmalarının ardından otomobilde bulunan ve hafif şekilde yaralanan 19 yaşındaki Barış Dağıstan ve 19 yaşındaki Kaan Müsellim ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik polislerin çalışması sonrası otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

Kaza yaptı gözyaşlarını tutamadı!Kaza yaptı gözyaşlarını tutamadı!Kaza yaptı gözyaşlarını tutamadı!

(İHA)

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