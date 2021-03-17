Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisinden acı haber!
Isparta’da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammed Emin Okudan hayatını kaybetti.
Isparta’da 5 Mart Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobil ile minibüs çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan yatarken, toplamda 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Muhammed Emin Okudan, bir süredir tedavi altındaydı. Acı haber bugün geldi. Okudan'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.