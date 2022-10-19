Kazak sporcular nezaketsizlik yaptı! Milli sporcu Derya Ceren Çağlayan Türk bayrağı açarak cevap verdi

43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası Antalya'da düzenledi. Şampiyonanın 21 yaş altı klansmanında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Derya Ceren Çağlayan altın madalya kazanarak gururlandı. Madalya törenine ise Kazakistanlı sporcuların nezaketsizliği damga vurdu.

KAZAK SPORCULAR BAYRAK AÇTI

İkinci ve üçüncü olan sporcular Kazakistan bayrağı açtı. Kürsüye çıkan Derya Ceren Çağlayan ise Kazak bayrağının üzerine Türk bayrağı açtı. Kazak sporcular daha sonra yeniden bayrak açtı, Çağlayan ise buna kayıtsız kalmayarak yeniden bayrak açtı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Kazakistan Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Marat Asainov ise yaşanan durumdan dolayı özür dilediğini açıkladı.

"BUNU YAPMAK HER TÜRK GENCİNİN GÖREVİDİR"

Türk Bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirten Derya Ceren Çağlayan, “İki Kazakistanlı sporculara iki ayrı bayrak verilmesi gerekirken tek bayrak verildiği için kendi önüm kapanmıştı. Bayrağımızı şereflendirmek ve dalgalandırmak için öne aldım. Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir. Art niyetim yoktu. Biz ayrı bayraklar altında kardeş bir ülkeyiz” dedi.

"HATALARININ FARKINA VARINCA BAYRAĞI ARKAYA ALIP TUTMAYA BAŞLADILAR"

Yaşananlar sonrası bir açıklama yapan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt ise şunları söyledi: “Hak kendisinde olduğu için bayrağı onların üzerinde tuttu. Sorun yaşanmayabilirdi aslında. Kazak sporcular kendi bayraklarını ayrı ayrı taşısaydı sorun olmazdı. Bizim sporcumuz ısrarla kendi öndeki yerini, bulunması gerektiği alanı muhafaza etti. Onlar hatalarının farkına varınca bayrağı arkaya alıp tutmaya başladılar. Spor içerisinde böyle küçük çekişmeler aslında renk katıyor ama rekabet ortamında oluşan şeyler asla sorun teşkil etmeyen durumlar bizim için. Sporcuların orada bir anlık yaşadığı durumdu. Sonrasında zaten Kazak ve diğer yetkililere bayrak açma prosedürü ile ilgili yeniden uyarılar yapıldı zaten.”