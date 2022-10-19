Kazak sporcular nezaketsizlik yaptı! Milli sporcu Derya Ceren Çağlayan Türk bayrağı açarak cevap verdi

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan milli sporcu Derya Ceren Çağlayan, madalya töreninde bayrak açan Kazak sporcuların önünde bayrak açarak tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı. Çağlayan olay anında yaşananları anlattı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News

43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası Antalya'da düzenledi. Şampiyonanın 21 yaş altı klansmanında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Derya Ceren Çağlayan altın madalya kazanarak gururlandı. Madalya törenine ise Kazakistanlı sporcuların nezaketsizliği damga vurdu.

Kazak sporcular nezaketsizlik yaptı! Milli sporcu Derya Ceren Çağlayan Türk bayrağı açarak cevap verdi

KAZAK SPORCULAR BAYRAK AÇTI

İkinci ve üçüncü olan sporcular Kazakistan bayrağı açtı. Kürsüye çıkan Derya Ceren Çağlayan ise Kazak bayrağının üzerine Türk bayrağı açtı. Kazak sporcular daha sonra yeniden bayrak açtı, Çağlayan ise buna kayıtsız kalmayarak yeniden bayrak açtı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kazak sporcular nezaketsizlik yaptı! Milli sporcu Derya Ceren Çağlayan Türk bayrağı açarak cevap verdi

Kazakistan Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Marat Asainov ise yaşanan durumdan dolayı özür dilediğini açıkladı.

"BUNU YAPMAK HER TÜRK GENCİNİN GÖREVİDİR"

Türk Bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirten Derya Ceren Çağlayan, “İki Kazakistanlı sporculara iki ayrı bayrak verilmesi gerekirken tek bayrak verildiği için kendi önüm kapanmıştı. Bayrağımızı şereflendirmek ve dalgalandırmak için öne aldım. Bunu yapmak her Türk gencinin görevidir. Art niyetim yoktu. Biz ayrı bayraklar altında kardeş bir ülkeyiz” dedi.

Kazak sporcular nezaketsizlik yaptı! Milli sporcu Derya Ceren Çağlayan Türk bayrağı açarak cevap verdi

"HATALARININ FARKINA VARINCA BAYRAĞI ARKAYA ALIP TUTMAYA BAŞLADILAR"

Yaşananlar sonrası bir açıklama yapan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt ise şunları söyledi: “Hak kendisinde olduğu için bayrağı onların üzerinde tuttu. Sorun yaşanmayabilirdi aslında. Kazak sporcular kendi bayraklarını ayrı ayrı taşısaydı sorun olmazdı. Bizim sporcumuz ısrarla kendi öndeki yerini, bulunması gerektiği alanı muhafaza etti. Onlar hatalarının farkına varınca bayrağı arkaya alıp tutmaya başladılar. Spor içerisinde böyle küçük çekişmeler aslında renk katıyor ama rekabet ortamında oluşan şeyler asla sorun teşkil etmeyen durumlar bizim için. Sporcuların orada bir anlık yaşadığı durumdu. Sonrasında zaten Kazak ve diğer yetkililere bayrak açma prosedürü ile ilgili yeniden uyarılar yapıldı zaten.”

Kazak sporcular nezaketsizlik yaptı! Milli sporcu Derya Ceren Çağlayan Türk bayrağı açarak cevap verdi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TBMM harekete geçti! Bartın'daki maden kazasının araştırılması için komisyon kuruldu
TBMM harekete geçti! Bartın'daki maden kazasının araştırılması için komisyon kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü! Kritik konular masaya yatırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü! Kritik konular masaya yatırıldı
Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti! Yaralı polis memuru Hızır Bekir Baybörü şehit oldu
Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti! Yaralı polis memuru Hızır Bekir Baybörü şehit oldu
Son dakika! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı!
Son dakika! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı!
Son Haberler
Kazak sporcular nezaketsizlik yaptı! Milli sporcu Derya Ceren Çağlayan Türk bayrağı açarak cevap verdi
Kazak sporcular nezaketsizlik yaptı! Milli sporcu Derya Ceren Çağlayan Türk bayrağı açarak cevap verdi
19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 19 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 19 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
19 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu sonuçları | Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
19 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu sonuçları | Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Termal enerji tesisinde yangın çıktı
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Termal enerji tesisinde yangın çıktı
Bartın'daki maden kazasında yaralanmışlardı! İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, yaralıların son durumunu açıkladı
Bartın'daki maden kazasında yaralanmışlardı! İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, yaralıların son durumunu açıkladı
İstanbul'daki barajlarda kırmızı alarm! Doluluk oranları gittikçe düşüyor!
İstanbul'daki barajlarda kırmızı alarm! Doluluk oranları gittikçe düşüyor!
Çok Okunanlar
2022 YDS/2 başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?
2022 YDS/2 başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Asgari ücret zammı için sinyali verdi: Aralık ayında sözümüzü yerine getireceğiz
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Asgari ücret zammı için sinyali verdi: Aralık ayında sözümüzü yerine getireceğiz
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde konuştu: "2023'e giden süreçte de icazeti milletimizden alacağız"
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde konuştu: "2023'e giden süreçte de icazeti milletimizden alacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı! "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı! "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma"
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Bugün kimin maçı var 19 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 19 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...