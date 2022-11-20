Kazakistan halkı Cumhuraşkanlığı seçimi için sandık başına gitti

Kazakistan'da 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranı yüzde 69,43 olarak gerçekleşti.

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Kazakistan halkı Cumhuraşkanlığı seçimi için sandık başına gitti

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, bugün ülke genelinde düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine vatandaşların katılım oranına ilişkin ön sonuçları paylaştı.

8 MİLYONDAN FAZLASI OYLARINI KULLAND

Buna göre ülkede bulunan yaklaşık 12 milyon kayıtlı seçmenin 8 milyondan fazlası, oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

HALK SANDIK BAŞINA GİTTİ

Ülkede seçime katılım oranı ön sonuçlara göre yüzde 69,43 olarak gerçekleşti.

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Başkent Astana (yüzde 48,60) ve ülkenin en kalabalık kenti Almatı'da (yüzde 28,72) gerçekleşen düşük katılım oranı dikkati çekti.

Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

Sandıklar, aynı gün ülkenin yurt dışındaki temsilciliklerinde de açıldı.

Görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında olduğu toplam 6 kişinin yarıştığı seçimlerde ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasında "hepsine karşı" seçeneğinin yer alması ve adaylar arasında 2 kadının olması da dikkati çekiyor.

Ülkede yılın başında meydana gelen ocak protestolarının ardından haziran ayında yapılan anayasa referandumu sonrası gerçekleştirilen bu seçimle ülkenin başına geçecek kişinin bir daha seçilme hakkı olmaksızın 7 yıllık tek dönemle cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi ve böylece gelecekte devlet sisteminde tekelleşme riskinin önlenmesi hedefleniyor.

Seçimleri 15 ülkenin seçim kurulu başkanının yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Dili Konuşan Ülkelerin Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi uluslararası kuruluşlardan gözlem heyetleriyle toplam 642 yabancı gözlemci yerinde izliyor.

Ön sonuçların en geç yarın açıklanması beklenen seçimlerde, nihai sonuçlar 27 Kasım'a kadar yayımlanacak.

KAYNAK: AA

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