Memo isminin anlamı nedir, Memo ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İş arkadaşının saldırısına uğradı! Sokak ortasında öldüresiyle dövüldüKocaeli'de sıcak hava koronavirüsü unutturdu: Vatandaşlar sahillere akın ettiCanal isminin anlamı nedir, Canal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kahramanmaraş'a Soma'dan destek! Termik santrale binlerce kilometreden kömür taşınıyorKadam isminin anlamı nedir, Kadam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Börk isminin anlamı nedir, Börk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adıyaman’da arıcılara dağıtılan ekipmanlarla ‘arı zehri’ üretimi yapılacakRabia isminin anlamı nedir, Rabia ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kısıtlamada otogar hattı saat başı çalışmaya devam edecek
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kazanın ardından kavgaya tutuştular! Konya’da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü

Kazanın ardından kavgaya tutuştular! Konya’da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü

Konya'da iki grup arasında trafikte başlayan tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kazanın ardından kavgaya tutuştular! Konya’da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü

Konya'da iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Olay, 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen karpuz yüklü kamyonete arkadan çarptı. Trafik kazası yüzünden sürücüler arasında başlayan sözlü tartışma araçlarda bulunanların da müdahil olmasıyla büyüdü. Bir anda büyüyen tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

POLİS TARAFLARI GÜÇLÜKLE AYIRDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, güçlükle ayırdığı kavga bir süre sonra tekrar sözlü olarak devam etti. Yaşanan tartışma tarafların birbirinden şikayetçi olmaması nedeniyle sona erdi. Tarafların yaşadığı kavga çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, tarafların birbirine sözlü ve sopalı olarak saldırması ve polislerin durumu kontrol altına almaya çalışması yer alıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kazanın ardından kavgaya tutuştular! Konya’da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü

Kazanın ardından kavgaya tutuştular! Konya’da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü

Kazanın ardından kavgaya tutuştular! Konya’da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT