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  3. Keçiörengücü 2- 1 Bursaspor | Maç sonucu

Keçiörengücü 2- 1 Bursaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 30 haftasında Bursaspor'u konuk eden Keçiörengücü mücadeleyi Uzodimma'nın attığı gollerle 2-1 kazandı.

Keçiörengücü 2- 1 Bursaspor | Maç sonucu

Stat: Aktepe

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Özcan Sultanoğlu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan (Dk. 79 Ziya Alkurt), Ackah, Hamza Gür (Dk. 60 Aykut Çeviker), Uzodimma (Dk. 79 Djibrila), Olawoyin, Eze (Dk. 88 Erkam Reşmen)

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz (Dk. 79 Berat Altındiş), Zalazar, Furkan Emre Ünver (Dk. 66 Kubilay Sönmez), Onur Atasayar, Burak Altıparmak (Dk. 72 Mehmet Erdem Uğurlu), İsmail Yüksek (Dk. 66 Enver Cenk Şahin), Alaskarov, Bruno (Dk. 46 Tuğbey Akgün), Hasan Ayaroğlu, Pedro

Goller: Dk. 34 ve 70 Uzodimma (Ankara Keçiörengücü), Dk. 74 Mehmet Erdem Uğurlu (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Fatih Solmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 90 Mustafa Er (Bursaspor Teknik Direktörü)

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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