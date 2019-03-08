Keçiörengücü 3 - 0 Gaziantepspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Keçiörengücü sahasında Gaziantepspor ile 06.03.2019 'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Keçiörengücü - Gaziantepspor maçı kaç kaç bitti?

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