Keçiörengücü 3–1 Balıkesirspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Keçiörengücü ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibi karşısında 3 puanı 4 golle almayı başardı. Müsabaka 3-1'lik Keçiörengücü galibiyetiyle tamamlandı.

Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ramazan Keleş yönetti.

Ev sahibi ekibin gollerini 8'de Hamza Gür, 47'de Ali Yavuz Kol ve 90 artı 3'de Birol Parlak (Kendi kalesine) kaydetti.

Balıkesirspor'un golünü ise 83'de Ambrose flilelere gönderdi.

Bu skorla birlikte Ankara Keçiörengücü, ligdeki 6. maçını da kaybetmedi, puanını 31'e çıkardı.

Ligde son sırada yer alan Balıkesirspor ise 11 puanda kaldı.

Kritik mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.

Maçın özetini izlemek için tıklayınız.