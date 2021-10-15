TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkan TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter döküyor. Bu kapsamda Keçiörengücü ile Kocaelispor takımları kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Keçiörengücü - Kocaelispor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

KEÇİÖRENGÜCÜ - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Keçiörengücü - Kocaelispor maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

Keçiörengücü - Kocaelispor maçı TRT Spor ve Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Sinan Özcan görev alacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ