Fenerbahçe'ye, Anderson Talisca önerildi!TBMM açıkladı! Mecliste ziyaretçi yasağı uzatıldı mı?Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı!Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk mı yaşıyor, sevgili mi? Ajda Pekkan kaç yaşında? Hakan Altun kaç yaşında?Azerbaycan'dan son dakika: Bilanço açıklandı!Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı!Kedisini uyandırmasınlar diye not yazdı: Korona pozitif, ellemeEvli komşusuyla yasak aşk yaşayan Cengiz Koraltan'a meydan dayağıTrump'tan gazetecilere rakunlu saldırıGalatasaray'da Seri mesaisi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kedisini uyandırmasınlar diye not yazdı: Korona pozitif, elleme

Kedisini uyandırmasınlar diye not yazdı: Korona pozitif, elleme

Bursa'da Paşa isimli kedi, yoldan geçenler tarafından sürekli olarak sevilip uyandırılıyor gerekçesiyle bakımını üstlenen Şehmus Sarıkaya tarafından yattığı yere 'Korona pozitif, elleme' yazılı karton asıldı.

Kedisini uyandırmasınlar diye not yazdı: Korona pozitif, elleme

Bursa'da Şehmus Sarıkaya (41), iş yerinde baktığı "Paşa" isimli kedisi caddeden geçen kişiler tarafından sevilip uyandırılınca, kedinin yattığı yere, "Covit-19 pozitif, elleme" yazısı astı. Astığı yazıdan sonra Paşa'ya dokunulmadığını belirten Sarıkaya, "Uyuyan kedi uyandırılır mı? Çok rahatsız ediliyordu, koronavirüs kedimize yaradı" dedi.

Osmangazi ilçesinde, tarihi han ve çarşıların ortasında kalan ve şehrin en kalabalık caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde 6 yıldır esnaflık yapan Şehmus Sarıkaya, sürekli dükkanının önüne gelen sokak kedisini sahiplendi. Yaklaşık 6 aydır baktığı ve "Paşa" ismini verdiği kedi, bölge esnafının da maskotu haline geldi. Sarıkaya, dükkanının tezgahında kedinin uyuması için özel bir yer yaptı. Gündüzleri uyuyan kediyi cadde üzerinden geçen vatandaşlar sürekli sevmek için uyandırınca, Sarıkaya duruma ilginç bir çözüm buldu. Sarıkaya, kedinin yattığı yere, "Covit-19 pozitif, elleme" yazısını astı.

Kedisini uyandırmasınlar diye not yazdı: Korona pozitif, elleme

"ELLEMEYİN DİYORUZ, ANLAMIYORLAR"

Astığı yazı sayesinde kedinin koronavirüs hastalığına yakalandığını zannettiği için vatandaşların Paşa'yı sevmekten vazgeçtiğini ve akşama kadar rahat bir şekilde uyuduğunu söyleyen Sarıkaya, "Her gelen kediyle uğraşıyor. Ellemeyin diyoruz, anlamıyorlar. Bazılarıyla tartışıyoruz. Uyuyan bir canlı uyandırılır mı? Biz de böyle bir önlem almayı düşündük. Yaklaşık 6 aydır kediye biz bakıyoruz. İsmini de "Paşa" koyduk. Çok rahatsız ediliyordu.

Kedisini uyandırmasınlar diye not yazdı: Korona pozitif, elleme

Koronavirüs süreci Paşa'ya yaradı. O yazıyı yazdıktan sonra kimse kedimizi rahatsız etmiyor. Akşama kadar uyur. Yiyeceğini içeceğini biz veriyoruz. Bölge esnafı da Paşa'yı çok seviyor. Kedimiz, bu yazıları yazdıktan sonra tam paşa oldu. Yerinde çok rahat. Hiç kimse ellemiyor" dedi.

Kedisini uyandırmasınlar diye not yazdı: Korona pozitif, elleme

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT