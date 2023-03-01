Keelan Oconnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keelan Oconnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keelan Oconnell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keelan Oconnell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keelan Oconnell 30 Kasım 1999 tarihinde Portsmouth şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keelan Oconnell Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Keelan Oconnell'nin Weymouth FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Keelan Oconnell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keelan Oconnell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Bournemouth U21
30 Ocak 2019 yılında Morton
5 Mayıs 2019 yılında Bournemouth U21
19 Temmuz 2021 yılında Torquay
22 Temmuz 2022 yılında Weymouth FC
Keelan Oconnell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keelan Oconnell şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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