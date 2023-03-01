Keiran Murtagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keiran Murtagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keiran Murtagh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keiran Murtagh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keiran Murtagh 29 Ekim 1988 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Antigua ve Barbuda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Keiran Zac Murtagh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keiran Murtagh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keiran Murtagh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Keiran Murtagh'nin Dartford FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keiran Murtagh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keiran Murtagh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keiran Murtagh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keiran Murtagh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2007 yılında Fisher Athletic

1 Temmuz 2008 yılında Yeovil Town

1 Temmuz 2010 yılında Wycombe Wand.

31 Ocak 2011 yılında Woking

24 Mart 2011 yılında Wycombe Wand.

1 Temmuz 2011 yılında Cambridge Utd.

29 Aralık 2011 yılında Woking

31 Mayıs 2012 yılında Cambridge Utd.

5 Temmuz 2012 yılında Macclesfield

1 Temmuz 2013 yılında Mansfield Town

27 Kasım 2013 yılında Woking

9 Mayıs 2014 yılında Mansfield Town

1 Ağustos 2014 yılında Woking

1 Temmuz 2017 yılında Boreham Wood

1 Temmuz 2021 yılında Dartford

Keiran Murtagh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keiran Murtagh şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Keiran Murtagh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Antigua ve Barbuda takımında 8 numaralı formasıyla 27 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

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