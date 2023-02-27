Keisuke Kurokawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keisuke Kurokawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keisuke Kurokawa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keisuke Kurokawa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keisuke Kurokawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keisuke Kurokawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keisuke Kurokawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keisuke Kurokawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keisuke Kurokawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keisuke Kurokawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keisuke Kurokawa 13 Nisan 1997 tarihinde Akashi, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 黒川 圭介 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keisuke Kurokawa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Keisuke Kurokawa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Keisuke Kurokawa'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Keisuke Kurokawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keisuke Kurokawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Keisuke Kurokawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keisuke Kurokawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Kansai Univ.

15 Şubat 2019 yılında Gamba Osaka

31 Ocak 2020 yılında Kansai Univ.

1 Şubat 2020 yılında Gamba Osaka

Keisuke Kurokawa kimdir

Keisuke Kurokawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keisuke Kurokawa şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Keisuke Kurokawa nereli

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