"Kel Mahmut' kel bile değil" Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin heykelleri hayal kırıklığı yaşattı! "Bunu yapan heykeltıraş olamaz"

Türk sinemasının efsane oyuncuları Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin kızları 'Magazin Masası'na telefonla bağlandı.

Merhum sanatçıların kızları Güner Özkul ile Ebru Akçatepe, babalarının sergilenmek üzere yapılan heykelleriyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

"MÜZE TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Münir Özkul'un kızı, "Heykelleri çok özensiz buldum, babamla ilgisi yok. 'Kel Mahmut' kel bile değil!" diyerek tepki gösterirken Halit Akçatepe'nin kızı ise "Bunu yapan heykeltıraş falan olamaz, bu müze tam bir hayal kırıklığı." ifadelerini kullandı.

Ebru Akçatepe babasından kalan birçok doküman ve eşyayla bir müze yapılabileceğini belirterek, "Elimde babamın giysileri, yazıları, anıları var. Bunlardan müze yapılabilir. Bu onlara olan saygıyı gösterir." dedi.