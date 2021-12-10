Steam The Game Awards indirimleri başladı mı, ne kadar indirim var? İşte 2021 Steam The Game Awards indirimleriSon dakika! Trabzonspor Kouassi transferini resmen açıkladı!Cumartesi şenlik var! Şarkılar Bizi Söyler'de 'Roman Gecesi' yapıldığını duyan seyirciler aynı soruyu sordu! Tepki gösterdiler!Olay cümlelere ve el hareketlerine imza atan Kılıçdaroğlu, gaflarına doymuyor! Fındık'tan bile bir haber! Ordu Belediyesi'nden tokat gibi cevap: "Fındığın bundan haberi var mı?"Konya Ereğli'de vahşice işlenmiş cinayet! Başına çuval geçirildi, domuz bağıyla boğularak öldürüldü!Gittiği mekanda kendisini sahneye atarak şarkı söyleyen Pelin Öztekin'in sesi beğenilmedi! "Oyunculuğa devam bence"Kanal D full izle Camdaki Kız 23. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle youtubeNuhuset ne demek, TDK'ya göre Nuhuset kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Samsunspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Bursaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. "Kel Mahmut' kel bile değil" Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin heykelleri hayal kırıklığı yaşattı! "Bunu yapan heykeltıraş olamaz"

"Kel Mahmut' kel bile değil" Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin heykelleri hayal kırıklığı yaşattı! "Bunu yapan heykeltıraş olamaz"

Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin sergilenmek üzere mum heykelleri yapılmıştı. Merhum oyuncular Özkul ve Akçatepe'nin kızları yapılan heykellere tepkilerini gösterdi.

"Kel Mahmut' kel bile değil" Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin heykelleri hayal kırıklığı yaşattı! "Bunu yapan heykeltıraş olamaz"

Türk sinemasının efsane oyuncuları Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin kızları 'Magazin Masası'na telefonla bağlandı.

Merhum sanatçıların kızları Güner Özkul ile Ebru Akçatepe, babalarının sergilenmek üzere yapılan heykelleriyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Kel Mahmut' kel bile değil Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin heykelleri hayal kırıklığı yaşattı! Bunu yapan heykeltıraş olamaz

"MÜZE TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Münir Özkul'un kızı, "Heykelleri çok özensiz buldum, babamla ilgisi yok. 'Kel Mahmut' kel bile değil!" diyerek tepki gösterirken Halit Akçatepe'nin kızı ise "Bunu yapan heykeltıraş falan olamaz, bu müze tam bir hayal kırıklığı." ifadelerini kullandı.

Kel Mahmut' kel bile değil Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin heykelleri hayal kırıklığı yaşattı! Bunu yapan heykeltıraş olamaz

Ebru Akçatepe babasından kalan birçok doküman ve eşyayla bir müze yapılabileceğini belirterek, "Elimde babamın giysileri, yazıları, anıları var. Bunlardan müze yapılabilir. Bu onlara olan saygıyı gösterir." dedi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT