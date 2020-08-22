Kelebekler filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Kelebekler filmi dün akşam yeniden izleyici karşısına çıktı. Ekranlara gelmesinin ardından en çok merak edilenler arasına girmeyi başardı. İşte merak edilen Kelebekler filminin konusu ve oyuncu kadrosuna dair detaylar haberimizde yer alıyor.

KELEBEKLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Hasanlar Köyü’nde çekilmiştir.

KELEBEKLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Üç kardeşin yolları yıllar önce ayrılmıştır. Aradan geçen 30 yılın ardından babaları çocuklarını bir araya getirmek ister ve onları Hasanlar Köyü’ndeki evlerine geri çağırır. Kardeşlerden en büyüğü Cemal, onları alır ve nedenini bilmedikleri bir yolculuğa çıkar. Üç kardeş köye gittiklerinde ise babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi vasiyet etmiştir. Birbirlerini çok az tanıyan kardeşler köyde kaldıkları süre boyunca yaşadıkları olaylarla kendilerini, birbirlerini ve babalarının kim olduğunu anlamaya çalışır.

KELEBEKLER FİLMİ OYUNCULARI?

Filmin oyuncuları arasında Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor.