Kemal Alaçayır kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

KEMAL ALAÇAYIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kaç yaşında olduğu bilinmeyen bağlama virtüözü Kemal Alaçayır Erzincan ili Refahiye ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Küçük yaşlarda Almanya'da müziğe başlamıştır. 8 yaşında dünyanın en genç müzisyeni seçilmiştir.

Telli çalgı ailesinin neredeyse tümünü çalabilme yeteneğine sahiptir. 6 telli bağlamayı çalabilen ilk ve tek kişidir. Uzun süre sanatçı İbrahim Tatlıses'in orkestrasında bağlama çalmıştır.

Çalış stili ve sempatik kişiliğiyle dinleyenlerin gönlünde taht kurmuştur. Geçirdiği felç yüzünden İbrahim Tatlıses'in orkestrasını bırakmış, iyileşince albüm ve prodüksüyon çalışmalarına devam etmiştir. Bağlama, elektro bağlama, çöğür, tambur, cura, gitar, cümbüş, bateri, davul, darbuka, ney, kaval çalar. Aynı zamanda Türk Halk Müziği sanatçısıdır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Bağlama virtüözü Kemal Alaçayır'ın evli olup olmadığıyla ilgili herhangi bire bilgi bulunmamaktadır.