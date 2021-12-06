Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının mesajını mı verdi? İmamoğlu'nu taklit ederek gömlek çıkarıp kol sıvadı!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden yaptığı "toplu mitingler yapın" çağrısını ikiletmeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 21 ilden otobüs kaldırarak Mersin'de vatandaşlarla buluştu. Katılımcı sayısıyla Kılıçdaroğlu'nun büyük miting hayali suya düşerken, buluşma sonrası detaylar da ortaya çıktı. Sahneye iki kişi çıkarıp birini "esnaf" diğerini ise "üniversite mezunu işsiz" olarak tanıtan Kılıçdaroğlu'nun, suç makinelerini konuşturduğu öğrenildi. Halkla selamlaşan ve konuşma yapan kişilerden birinin FETÖ/PDY şüphelisi, diğerinin ise "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık" suçlarından adli sicil kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yaşananlar bir yana, çarpıcı bir detay daha vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir türlü açıklamadıkları Cumhurbaşkanı adaylığı mesajını da verdi.

EKREM İMAMOĞLU'NU TAKLİT ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçildiği gün yaptığı konuşmasında, kravatını gevşetip, gömlek düğmeleri açması ve ardından kollarını sıvaması büyük yankı uyandırmıştı. Bu hareketiyle kazandığını halka duyuran İmamoğlu'na, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da özendi. Mersin mitingi sırasında gömleğinin düğmelerini açıp kollarını sıvayan Kılıçdaroğlu, adaylığının mesajını vermiş olabileceği düşüncesini de beraberinde getirdi.