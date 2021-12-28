Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kesin konuştu! Abdullah Gül'ü mü aday gösterecek?

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İttifakı'nda belirsizlik devam ediyor

Adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimle ön plana çıkarken ortaya CHP tarafından 2018'deki seçimlerde Muharrem İnce'nin yerine adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül isminin tekrar masaya gelmesi, kamuoyunun gündeminden düşmemişti.

O DEFTER KAPANDI

Gül'ün isminin geçmesi CHP içinde tepkilere neden olması sonucu Kemal Kılıçdaroğlu son kararını verdi.

CHP kulislerinde dolaşan son bilgilere göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gül'ün adaylık defterinin bir daha açılmamak üzere kapattığını söyledi.