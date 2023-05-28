Kemal Kılıçdaroğlu ilk seçim açıklaması: Mücadeleme devam edeceğim!

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisi sonrası açıklama gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Mücadeleme devam edeceğim! Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız." dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu ilk seçim açıklaması:

"Mücadeleme devam edeceğim! Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız."

"Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım. Yummadım. Eziyetlere, haksız hukuksuz adaletsiz bir düzene karşı susup, dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım. Susmadım

Evlatlarımız işsiz, güçsüz hayata tutunmaya çalışırken, onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim. Etmedim. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımın borç içinde olmasına, çiftçimin toprağa üretime küsmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi.

Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız.

Bu toprakların bir insanı olarak bolluk, bereket, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim."

Şimdi sizlerden bir ricam var. Kendiniz için evlatlarımız için, emeklilerimiz için, analarımız, babalarımız için, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara ve yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden millet ittifakının sayın genel başkanlarına teşkilatlarına ve seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan ve hala sahip çıkmaya devam eden tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Bir özel teşekkürüm de kadınlar ve gençlere. Demokrasi mücadelemizin gerçek kahramanları onlardır. Onları sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim, ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız. Hepinize saygılar sunuyorum."

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