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Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'na geldi
11:58
Devlet Bahçeli oyunu kullandı, basın mensuplarına açıklama yaptı
11:57
Türkiye seçimleri'nin 2. turunda sandığa giden Sinan Oğan açıklamalarda bulundu
11:23
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
10:45
Sonuçlar bu sefer daha hızlı açıklanacak diye düşünüyorum
10:35
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu kullandı
09:54
Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
09:24
Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı
08:23
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta
22:51
Başkan Erdoğan, seçim çalışmalarını tamamladı akşam namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi
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Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'na geldi
Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'na geldi
detaylar birazdan..
YAYINLAMA
28 Mayıs 2023 12:04
detaylar birazdan
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