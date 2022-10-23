Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık ilanı: "Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim"

Dün Sivas'a ziyarette bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde katıldığı bir canlı yayın programında Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair açıklamalarda bulundu. Altılı masanın adayı henüz net bir şekilde belirlenemezken Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara göre aday belirlenmiş durumunda.

"SİVASLILININ OYU ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair dikkat çekici açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Sivaslıların oyunun çantada keklik olmadığını belirterek "Sivaslı gerçeklerin peşinde koşmak zorunda. Kim kendisini aldattıysa kusura bakma kardeşim diyecek. Ben sana her seferinde oy verdim, sen doğruları söylemedin diyecek." dedi.

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VATANDAŞTAN OY İSTEDİ

Canlı yayında oy vatandaştan oy isteyerek "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım." ifadelerini kullandı.