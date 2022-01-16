Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanlıklardan haberi yok! Zaten var olan İklim Bakanlığı'nı kurma sözü verdi!

Gençlere bir iklim değişikliği mektubu yazan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mektupta iklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı gelişmelerin geleceği tehdit ettiğinin altını çizerek bir İklim Bakanlığı kuracağını ifade etti. Kendisinin haberi olmasa da dünya genelinde yaşanan gelişmeler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çoktan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak aylar önce değiştirilmişti.

CUMHURBAŞKANI, ÖZELLİKLE ÜZERİNDE DURMUŞTU

Çevre ve iklim konusundaki hassasiyetini sürekli olarak dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özverisi üzerine 'Paris İklim Anlaşması', Meclis'te tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilmişti. Bunun ardından da 1 Kasım itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi ve iklim değişikliği üzerine de çalışmalar yürütülmeye başlandı.

KURULMUŞ BAKANLIĞI KURMA SÖZÜ VERDİ

Gelişmeleri tüm Türkiye hatta dünya dikkatle takip ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkatinden kaçmış olacak ki, zaten var olan bakanlığı yeniden kuracağını açıkladı. Gençlere yönelik kaleme aldığı 'İklim Mektubu'nda' dünyanın ekolojik bir yıkımla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı'nı kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız. Bugünün gençleri olan sizlerle birlikte, sizin de çocuklarınız için, evrenin bilinen en güzel gezegenini, yeniden sağlıklı mavi küreye dönüştürelim. Türkiye'den başlayalım. Ülkemizin ve dünyanın ekolojik geleceğini kurtaralım. Başarabiliriz, geleceği değiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerine özellikle gençler anlam veremezken böyle bir konuda bile bilgisinin olmadığını gözler önüne sermesi seçmenlerin dikkatinden kaçmadı.