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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması bitmeden yayın kesildi! CHP yönetimi ve Halk TV arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor?

Marmaris Belediyesi'nin organizasyonuyla yapılan Yerel Medya Çalıştayı programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bitmesini beklemeden yayının kesilerek k Arif sağın Antalya’daki canlı yayın programına bağlanması "CHP yönetimi ve TV yönetimi arasındaki soğuk rüzgarlar mı esiyor?" söylentilerine yol açtı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması bitmeden yayın kesildi! CHP yönetimi ve Halk TV arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor?

Anadolu’nun 81 ilinden yerel medya mensupları ve çalışanlarının katıldığı Marmaris Belediyesinin organizesiyle 15-17 Ekim tarihleri arasında Marmaris’te düzenlendi. Çalıştayın son gününe CHP genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

YAYINI KESTİLER

Halk TV CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Marmaris'te düzenlenen Yerel Medya Çalıştayı programında yaptığı konuşmayı canlı yayınlarken konuşma bitmeden canlı yayını keserek Arif sağın Antalya’daki canlı yayın programına bağlanması şaşkınlıkla karşılandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması bitmeden yayın kesildi! CHP yönetimi ve Halk TV arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor?

CHP'nin finanse ettiği CHP’nin yayın organı olarak bilinen Halk TV'nin bu davranışı son zamanlarda "CHP yönetimi ve TV yönetimi arasındaki soğuk rüzgarlar mı esiyor?" söylentilerine yol açtı.

Daha öncede CHP yönetimine yakın yazar ve program yapımcıları TV'den istifa etmiş ayrılmışlardı.

GAZAETECİLER ARASINDA AYRIMCILIK

Öte yandan bu çalıştay öncesi organizasyon konusunda gazeteciler arasında ayrımcılık yapıldığı hiç bir birini tanımayan gazetecilerin aynı odalara ikişerli üçerli kalmaya zorlandığı yine gazeteciler arasında ayrımcılık yapılarak CHP ye yakın gazetecilerin Anadolu’dan gelen diğer gazetecilerden ayrı sahile sıfır lüks otelde konaklamasına karşı protesto ederek çalıştaya katılmadan ayrıldığı basına yansımıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması bitmeden yayın kesildi! CHP yönetimi ve Halk TV arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor?

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