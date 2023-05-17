Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde alınan başarısız sonuçlar ve yaşanan şok gelişmeler üzerine seçimlerden hemen sonra yayınlamış olduğu video çok tartışılmış çok konulmuş, Kılıçdaroğlu'nun kimlere mesaj vermeye çalıştığı, masayı neden tokatladığı belli oldu.

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Seçimlerde hem partisi hem de kendisi için istediği sonuca ulaşamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zor günler bekliyor. Millet İttifakı'nın küçük partilerinin seçimden karlı çıkması, buna karşılık CHP oylarının erimesi krize yol açtı.

KÜÇÜK PARTİLERE BEDAVADAN VEKİLLİK

CHP'nin elde ettiği 169 milletvekilinin 40'ı istifa edip kendi partilerine dönecek. Böylece CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 129'a inecek. CHP, 2018 seçimlerinde yüzde 22,6 oy almış, ittifak içindeki artık oylardan da yararlanarak 146 milletvekilliği kazanmıştı. 2018 seçimleri sırasında CHP'lilerin bir bölümü de barajı aşması için HDP'ye oy vermişti. CHP'den HDP'ye yüzde 2 civarına ödünç oy gittiği belirtilmişti. Pazar günkü seçimlerde bu ödünç oyların da dönmesine rağmen, CHP'nin aldığı oy oranı yüzde 25,3'te kaldı. Bu oy oranları ile CHP'ye küçük ortaklarının hiçbir katkısı olmadığı da ortaya çıktı. CHP, Mustafa Sarıgül ile birlikte 40 milletvekilini eliyle küçük ortaklarına teslim etti. Bu da krizi beraberinde getirdi.

2. TUR ÖNCESİ PARTİDE GENEL BAŞKANLIK KAVGASI BAŞLADI

CHP kulislerinde "Bu durum yıllardır CHP içinde emek verip çalışanların öfkesini artıracaktır. Çünkü; DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi kontenjanından gösterilen adaylar hiçbir emek vermeden CHP'nin listesinden milletvekili çıkarmış oldu. Kılıçdaroğlu ikinci turda da kaybederse parti içindeki genel başkanlık kavgasını hızlandıracaktır" değerlendirmesi yapılıyor.

2024 yerel seçimlerinden önce CHP'nin kurultayının toplanması gerekiyor. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de başarısız olması durumunda Kılıçdaroğlu'nun partinin başında kalması mümkün görülmüyor. İlk kurultayda Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olmayabileceği, olsa bile karşısına başka rakipler çıkacağı kulislerde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansa bile, daha önce "Partisiz cumhurbaşkanı" fikrini savunduğu için, genel başkanlıktan ayrılacak. Her durumda CHP'de önümüzdeki günlerde genel başkanlık kavgası yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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TANJU ÖZCAN İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ : ARTIK YETER

Öte yandan CHP içine en sert tepkilerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Özcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Artık yeter, ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye, milyonlarca Türk Milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz. Net ve açık olalım 'PKK terör örgütüdür, Apo cezaevinden tabutla çıkacak, sığınmacılar derhal gönderilecek' demekten çekinmeyelim!" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'I ARAYIP TEBRİK ET, ARDINDAN DA İSTİFANI VER" DENİLİNCE MASA TOKATLAMIŞ

Kılıçdaroğlu'nun, kameranın karşısına geçerek öfkeyle çektiği videonun perde arkasında neler olduğu da ortaya çıktı. Masaya tokatlayan Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin nedeninin, CHP içinden gelen "Seçim sonuçlarını bu şekilde kabul et, Erdoğan'ı arayarak tebrik et, genel başkanlıktan istifa et" baskısı olduğu ve CHP liderinin bunlara dayanamayarak video çektiği ifade edildi.

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