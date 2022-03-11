Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri şaşkına çevirdi! "İktidara gelirsek Demirtaş ile Kavala serbest kalacak"

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelerek, siyaset gündeminde deprem etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu. İktidara geldiklerinde Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılacağını söyleyen CHP lideri, "Demek ki adaleti mahkeme değil, Kılıçdaroğlu dağıtacak!" yorumlarını da beraberinde getirerek, tüm tepkileri üzerine çekti.

"HİÇBİR SUÇU GÜNAHI YOK"

Diyarbakır'da bir otelde gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na "İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısınız?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu ise, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek suçlamalarıyla hapiste yatan Demirtaş'ın hiçbir suçu ve günahı olmadığını belirterek, "Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız. Getirirler Meclis'e, Meclis'te yarıdan fazlası el kaldırsa otomatikman dokunulmazlık kalkar. Dolayısıyla Selahattin Bey'in içeride tutulmasının temel nedeni şu, hiçbir suçu yok. Hiçbir günahı yok. Zaten yargı da bunu kabul etti. 'Cumhurbaşkanı adayı bile olabilirsiniz' dedi. ‘Ben seni başkan yaptırmayacağım’ dedi. Madem öyle söyledin. Ben de seni içeride tuttururum dedi. Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala’yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP’li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sunduğu vaatlere sosyal medyadan tepki gelirken, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise, "Demek ki adaleti mahkeme değil, Kılıçdaroğlu yönetecek" yorumunda bulundu.