Kemal Sunal ne zaman doğdu, ne zaman ve neden öldü? Kimdir Kemal Sunal?

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 senesinde Malatya'da doğdu. Annesi ev hanımı, babası Migros'ta işçi olan Sunal, üç kardeşin en büyüğüydü.

Çocukluk yıllarını Küçükpazar'da yaşamış Sunal, okul yaşamına Mimar Sinan İlkokulu'nda başlayarak Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Marmara Üniversitesi Etkileşim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenimine başlayan başarılı oyuncu, 12 Eylül döneminde okulu bırakmış fakat ardından geri dönüp öğrenimini tamamlamıştır.

Eğitim yaşamı süresince detaylı işlerde çalışan sanatçı, Emayetaş Fabrikasında çalışmış, ilaveten elektrikçide çıraklık yapmıştır.

1974 senesinde Gül Sunal ile yaşamını birleştiren Kemal Sunal'ın, Ali ve Ezo adlarında, biri erkek öteki kız olmak üzere iki çocuğu vardır.

KEMAL SUNAL NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Sunal, şahsi hayatı ve kariyeri süresince yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir.

Çeşitli festivallerde, mükafat törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi hayatı süresince yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır.

3 temmuz 2000 tarihinde, Balalayka adlı filmin çekimleri amacıyla bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirmiştir. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin amacıyla bulunduğu düşünülmektedir.