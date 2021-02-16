Kemal Ünsal kimdir? Tutuklandı mı?

Sosyal medya üzerinden yapılan taciz ve tehdit olaylarına bir yenisi eklendi. Kemal Ünsal isimli bir şahıs, genç bir kıza yazdığı tehdit mesajlarının Twitter'da paylaşılması üzerine gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Kemal Ünsal'ın tutuklanması için çok sayıda paylaşımda bulundu.

Kemal Ünsal isimli kişi sahte sosyal medya hesabı açarak genç kızlarına fotoğraflarını kullanıyor. Bu hesaplar üzerinden ise istediğini yapmayan kişileri tehdit ediyor.

KEMAL ÜNSAL KİMDİR? TUTUKLANDI MI?

Kemal Ünsal'ın hangi ilde yaşadığı bilinmezken evli ve 1 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Kemal Ünsal'ın tutuklanıp tutuklanmadığına ilişkin bir bilgi de bulunmuyor.