Ken Charles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ken Charles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ken Charles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ken Charles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ken Charles 5 Ağustos 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ken Charles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ken Charles, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ken Charles'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ken Charles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Ken Charles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ken Charles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Colchester U21
1 Temmuz 2019 yılında Enfield Town
1 Aralık 2020 yılında Braintree
1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2021 yılında Cheshunt
25 Kasım 2021 yılında King's Lynn
21 Ekim 2022 yılında Cheshunt
27 Ocak 2023 yılında King's Lynn
28 Ocak 2023 yılında Cheshunt
Ken Charles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ken Charles şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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