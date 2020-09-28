Kenan Doğulu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli? Kardeşleri kim? Kenan Doğulu şarkıları ve albümleri

Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı ve şarkıcı Kenan Doğulu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Kenan Doğulu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli? Kardeşleri kim? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

KENAN DOĞULU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Kenan Cihan Doğulu, Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak 31 Mayıs 1974 yılında İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. 41 yaşında olan Doğulu şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısıdır. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda-tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu'yla beraber üç kardeştir. Beş yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle kayıt oldu. .Altı sene piyano bölümünde eğitim aldıktan sonra hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri aldı. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik, ritmli sazlar öğrenimini de sürdürdü. Kültür Koleji'nde lise öğrenimini tamamlayan Doğulu ABD'de, New Hampshire eyaletinde, Hesser College'da "Communication" sertifika programını bitirdi. Ardından L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı. Daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de, Bilgi Üniversitesi'nde devam etti. İlk albümünü 1993 yılında çıkaran ve iyi bir çıkış yakalayan sanatçı, kariyeri boyunca birçok başarı elde ederken çok sayıda ödülün de sahibi oldu.

Çeşitli kurumların sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Sanatçı aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün Genel Kurul üyesidir. Sanatçının ilk albümü "Yaparım Bilirsin" 1993 yılının Eylül ayında, ikinci albümü "Sımsıkı Sıkı Sıkı" 1994 yılının Aralık ayında, "Kenan Doğulu III" albümü ise 1996 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Aynı yıl Hiç Bana Sordun Mu? adlı bir dizide de oynadı.10. Yıl Marşı, 29 Ekim 1997 yılında Kenan Doğulu tarafından yeniden düzenlendi. 10. Yıl Marşı'nın bu düzenlemesinin de yer aldığı "Kenan Doğulu 3.5" adlı tekli, 1997 yılının nisan ayında piyasaya sunuldu.

KİMİNLE EVLİ?

Kenan Doğulu, 2012'den beri oyuncu Beren Saat ile birliktedir.23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanan çift,29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde dünya evine girdi.

KENAN DOĞULU ALBÜMLERİ

1999- Ben Senin Her Şeyinim

2001- Ex Aşkım

2002 - Kenan Doğulu

2003 - Demedi Deme

2004 - Kenan Doğulu

2006 - Festival

2007 - Kenan Doğulu

2009 - Patron

2012 - Aşka Türlü Şeyler

2016- İhtimaller

2018- Vay Be

KENAN DOĞULU'NUN KARDEŞLERİ KİMLER?

Ağabeyi Ozan Doğulu'dur. Kız kardeşinin adı ise Canan'dır.