Son dönemde aldığı olumsuz skorlarla eleştirilerin odağında olan ve yönetimin de gözünde kredisini tamamen yitiren Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den ayrılması gündemde. Portekizli teknik adamın ardından en ciddi adaylar arasında ise Kenan Koçak ismi yer alıyor. Peki Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda çalıştı? Kenan Koçak Fenerbahçe ile anlaştı mı? İşte o soruların cevapları...

KENAN KOÇAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?

5 Ocak 1981'de Kayseri'de dünyaya gelen Kenan Koçak, futbola SV Waldhof Mannheim altyapısında başladı. Ön libero mevkiinde görev alan Koçak, Almanya'da çeşitli takımların ardından Salzburg'da top koşturdu. Daha sonra Mannheim'e dönen Koçak'ın o dönemde teknik direktörlüğünü Stefan Kuntz yapıyordu.SV Waldhof Mannheim'da forma giydiği dönemde sakatlık geçiren Kenan Koçak, futbolculuk kariyerini noktaladı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

2009/10 sezonunda FC Türkspor Mannheim takımının başında ilk antrenörlük deneyimini yaşayan Koçak, 2011-2013 yılları arasında VfR Mannheim takımında teknik direktörlük yaptı. 2013/14'te SV Waldhof Mannheim'e geçen Koçak, 3 sezon bu takımın başında görev yaptı. Çeşitli Alman takımlarının ardından son olarak Kasım 2019 - Haziran 2021 döneminde ise bir diğer Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96'da görev yapan Koçak, Almanya 2. liginde yaklaşık 150 karşılaşmada görev aldı.

KENAN KOÇAK FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe ile ilgili verdiği haberlerle ön planda bulunan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre Fenerbahçe, Kenan Koçak ile ilk temasını kurdu. Sabuncuoğlu konuyla ilgili olarak, "Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda yerli adaylardan en kuvvetli isim; Kenan Koçak. Kendisiyle ilk temas kuruldu." ifadelerine yer verdi.