Kenan Sofuoğlu ne yaptı? Kenan Sofuoğlu neden olay oldu? Arabasına ne yaptı?

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu gündemden düşmüyor. Kenan Sofuoğlu'nun her hareketi sosyal medyada olay olmaya devam ederken son olarak Lamborghini marka spor aracıyla yaptığı davranış görenleri şaşkına çevirdi. Sofuoğlu aracını otobüs durağına park etti ve başına 3 nöbetçi tuttu.

KENAN SOFUOĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK HAREKET

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, defalarca gündeme geldiği Lamborghini marka spor otomobiliyle Sakarya'da düzenlenen programa katıldı.

KENAN SOFUOĞLU ARACININ BAŞINA 3 NÖBETÇİ TUTTU

Erenler ilçesine gelen Sofuoğlu, aracını yasak olmasına karşın otobüs durağına park etti ve kimsenin yaklaşmaması için de başında 3 kişi bıraktı.

MECLİS'TE DE YASAK YERE PARK ETMİŞTİ

'Emir erlerim' mesajıyla yaptığı paylaşım ve 'Senatör' yazılı kartviziti ile tepki çeken Sofuoğlu, aracını daha önce de Meclis bahçesinde araç girişine yasak bir yere park etmiş ve "Çizilsin istemem, odamdan baktığımda orayı görebiliyorum" demişti.