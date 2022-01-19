Meclis'te yapılan seçimde Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi seçildi. Basında yer alan haberlerin ardından Kenan Yaşar kimdir? | Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar instagram hesabı nedir? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

KENAN YAŞAR KİMDİR?

Anaaysa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar, Ankara Barosu Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 26 yıldır Çorum’da avukatlık yapıyor. Çorum Barosu’nda genel sekreterlik de yapan Yaşar, son iki dönemdir de baro başkanlığı görevini sürdürüyor. Yaşar, daha önce AK Parti il yöneticisi ve milletvekili aday adayı olmuştu.

ÇORUM BARO BAŞKANI KENAN YAŞAR İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi seçilen Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar'ın instagram hesabı: @avkenanyasar'dır.